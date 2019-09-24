Лебрюн — о «Виннипеге» и Лайне: другие клубы стали проявлять интерес к ситуации
Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что ряд команд НХЛ вышел на связь с Майком Лиутом, представляющим интересы форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне.
«Что именно их интересует? Возможный оффершит или же они хотят запросить «Джетс» об обмене? Я сейчас не говорю, что какой-то из вариантов к чему-то приведет. Но команды заинтересовались этой ситуацией», – цитирует Лебрюна The Score.
В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «-24». В шести матчах плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка. Патрик до сих пор не заключил нового контракта с «Джетс» и продолжает оставаться в статусе ограниченно свободного агента.
Лайне — о «Виннипеге»: в другом месте мог бы играть с лучшими хоккеистами
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