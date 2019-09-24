«Амуру» пришлось заменить вратаря, Аликин пропустил в первой же смене

«Амур» принимает «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе третьего периода хозяева впереди со счётом 2:1.

Приморский клуб забросил шайбу после необычного эпизода. У основного голкипера «Амура» Марека Лангхамера возникла проблема со шлемом. Чех подъехал к скамейке запасных и взял шлем запасного вратаря Евгения Аликина. Арбитры запретили Лангхамеру осуществить данную манипуляцию, в результате чего тренерскому штабу «Амура» пришлось пойти на замену вратаря.

В этот момент хозяева были в меньшинстве. Вышедший на лёд Аликин не смог отразить бросок Маркуса Юнга, таким образом «Адмирал» забросил первую шайбу в матче. В паузе после гола Лангхамер вернулся в ворота «тигров».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.