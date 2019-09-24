«Амур» одержал первую победу в сезоне, дожав «Адмирал» на последней минуте

«Амур» принимал «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Александра Гулявцева. Для хабаровчан эта победа стал первой в нынешнем сезоне.

Счёт был открыт на восьмой минуте первого периода, отличился Вячеслав Ушенин. На старте второго периода Александр Горшков отправил вторую шайбу в ворота Антона Красоткина.

В начале третьего периода у основного голкипера «Амура» Марека Лангхамера возникла проблема со шлемом. Чех подъехал к скамейке запасных и взял шлем запасного вратаря Евгения Аликина. Арбитры запретили Лангхамеру осуществить данную манипуляцию, в результате чего тренерскому штабу «Амура» пришлось пойти на замену вратаря. Вышедший на лёд Аликин не смог отразить бросок Маркуса Юнга. В паузе после гола Лангхамер вернулся в ворота «Амура» и спустя несколько смен капитулировал сам — отличился Константин Глазачев.

Автором решающей шайбы стал защитник «Амура» Валерий Васильев, реализовавший двойной численный перевес на последней минуте основного времени. Хабаровский клуб прервал девятиматчевую серию поражений.