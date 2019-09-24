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«Амур» одержал первую победу в сезоне, дожав «Адмирал» на последней минуте

«Амур» одержал первую победу в сезоне, дожав «Адмирал» на последней минуте
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» принимал «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Александра Гулявцева. Для хабаровчан эта победа стал первой в нынешнем сезоне.

Счёт был открыт на восьмой минуте первого периода, отличился Вячеслав Ушенин. На старте второго периода Александр Горшков отправил вторую шайбу в ворота Антона Красоткина.

В начале третьего периода у основного голкипера «Амура» Марека Лангхамера возникла проблема со шлемом. Чех подъехал к скамейке запасных и взял шлем запасного вратаря Евгения Аликина. Арбитры запретили Лангхамеру осуществить данную манипуляцию, в результате чего тренерскому штабу «Амура» пришлось пойти на замену вратаря. Вышедший на лёд Аликин не смог отразить бросок Маркуса Юнга. В паузе после гола Лангхамер вернулся в ворота «Амура» и спустя несколько смен капитулировал сам — отличился Константин Глазачев.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2019, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Ушенин Вячеслав (Лазарев, Ушенин Владислав) – 07:54' (5x5)   2:0 Горшков (Лазарев) – 25:03' (5x5)   2:1 Юнг (Альмквист, Лалонд) – 46:08' (5x4)   2:2 Глазачев – 47:57' (5x5)   3:2 Васильев – 59:03' (5x5)

Автором решающей шайбы стал защитник «Амура» Валерий Васильев, реализовавший двойной численный перевес на последней минуте основного времени. Хабаровский клуб прервал девятиматчевую серию поражений.

«Амуру» пришлось заменить вратаря, Аликин пропустил в первой же смене
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