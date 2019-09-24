«Амур» забросил победную шайбу после двойного удаления у «Адмирала»

«Амур» принимал «Адмирал» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Александра Гулявцева. Для хабаровчан эта победа стал первой в нынешнем сезоне.

Автором решающей шайбы стал защитник «Амура» Валерий Васильев, реализовавший двойной численный перевес на последней минуте основного времени. Хабаровский клуб прервал девятиматчевую серию поражений.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ключевым эпизодом матча стало двойное удаление в составе «Адмирала» за две минуты до конца третьего периода. На скамейку штрафников отправились легионеры приморского клуба — Мартин Бакош (подножка) и Шон Лалонд (задержка соперника клюшкой).

Видео нарушений можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.