Петан — о Коршкове: он обладает габаритами, устремлён на ворота, может забивать

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Ник Петан после победы в предсезонном матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс» оценил действия российского нападающего Егора Коршкова. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

«Он обладает габаритами, устремлён на ворота, может забивать. На тренировках он много забивает, и это умение он продемонстрировал сегодня», — цитирует Петана пресс-служба НХЛ.

Главным героем встречи стал нападающий «Мэйпл Лифс» Коршков. Россиянин провёл на льду 15 минут 40 секунд, отметился дублем и заработал показатель полезности «+2». Ещё одну шайбу в составе победителей забросил форвард Даррен Арчибальд. Петан отметился ассистентским дублем.