Петан — о Коршкове: он обладает габаритами, устремлён на ворота, может забивать
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Ник Петан после победы в предсезонном матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс» оценил действия российского нападающего Егора Коршкова. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей.
«Он обладает габаритами, устремлён на ворота, может забивать. На тренировках он много забивает, и это умение он продемонстрировал сегодня», — цитирует Петана пресс-служба НХЛ.
Главным героем встречи стал нападающий «Мэйпл Лифс» Коршков. Россиянин провёл на льду 15 минут 40 секунд, отметился дублем и заработал показатель полезности «+2». Ещё одну шайбу в составе победителей забросил форвард Даррен Арчибальд. Петан отметился ассистентским дублем.
Никто не остановит русских в НХЛ! У Коршкова дубль в главном дерби Канады
Фанаты уже называют его Scoreshkov.
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