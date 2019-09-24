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«Нью-Джерси» назван самым усилившимся клубом в межсезонье по версии игроков НХЛ

«Нью-Джерси» назван самым усилившимся клубом в межсезонье по версии игроков НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди действующих хоккеистов на тему «Кто самая усилившаяся команда лиги?».

В опросе победил «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 29,2% голосов. Второе место занял «Нью-Йорк Рейнджерс» (16,7%), третье место разделили «Аризона Койотс» и «Флорида Пантерз» (12,5%).

«Они сделали кое-какие изменения в линии защиты, которые, думаю, помогут им с переходом от обороны к атаке. Кроме того, у них появилось несколько человек спереди, которые стремятся показать себя в НХЛ, чтобы заработать будущие контракты. Взгляните на всё это вместе — и вы увидите намного более сильную команду», прокомментировал свой голос в пользу «Дэвилз» защитник «Бостона» Тори Круг.

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«Рейнджерс», «Нью-Джерси», «Флорида» — в числе лучших команд. Они сделали ставку на россиян.
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