Нападающий хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр оштрафован на 6 тыс. крон за выход на разминку без шлема, информирует Idnes.cz. 47-летний ветеран разминался без шлема сразу перед двумя играми чемпионата Чехии. 6000 крон составляют примерно 16 270 рублей.
Ранее тренер чешского хоккейного клуба «Кладно», за который выступает Ягр и является его владельцем, говорил, что форвард отказался от участия в фитнес-тестах.
Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».
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