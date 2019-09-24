Василевский: моя задача — отыграть в «Тампа-Бэй» всю карьеру

Голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что хочет провести всю игровую карьеру в одной команде.



«Что дал мне новый контракт? В первую очередь, уверенность в будущем. Теперь мне не придется забивать голову всевозможными мыслями о контракте, и я смогу сосредоточиться непосредственно на игре. Пока ты неподписанный, все равно лезут в голову всякие мысли: что может произойти завтра? А что если я здесь сыграю не так, как надо? Из-за этого и контракт будет другой? Слава богу, теперь эта бумажная работа на ближайшие девять лет завершена, и я очень рад, что останусь в Тампе. Отличный город, отличные болельщики.



Если честно, у меня давно была задача отыграть в одном клубе всю карьеру. Как, например, Стив Айзерман, Павел Дацюк, Александр Овечкин или Мартен Бродо. Ну, не считая совсем короткого отрезка в самом конце, который он провел в „Сент-Луисе“. Всех их я считаю настоящими легендами. Особенно вратарей, которым такое удавалось. Для меня это один из высших показателей. Хоккеист, который всегда в одном клубе — это тот, в ком нуждаются. Этим летом было много вариантов: скажем, подписать контракт до выхода на рынок и выбить много денег. Но моя задача, как я уже сказал — отыграть в одном клубе всю карьеру и постараться добиться с ним успеха», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

$ 254 млн для россиян за одно лето. Все новые контракты наших в НХЛ И это ещё без Проворова. Хотя не у всех сумма в новых контрактах стала больше.