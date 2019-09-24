Чикаго — любимый выездной город по мнению игроков НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл опрос «Назовите любимый выездной город НХЛ?». В голосовании приняло участие 24 игрока лиги, победителем опроса стал Чикаго, где выступает «Чикаго Блэкхоукс».



Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг: «К сожалению, мы проводим в Чикаго совсем мало времени. Начиная ещё с финала 2013 года наш единственный за сезон приезд сюда почему-то всегда выпадал на спаренные матчи. Это совсем не оставляет времени, чтобы получить удовольствие от этого прекрасного города. Я вырос в Детройте, и на выходные мы часто приезжали сюда насладиться всем, что здесь есть. Это были такие своеобразные маленькие отпуска, и с тех пор я просто обожаю Чикаго», — цитирует игрока официальный сайт лиги.