Чикаго — любимый выездной город по мнению игроков НХЛ
В Национальной хоккейной лиге прошёл опрос «Назовите любимый выездной город НХЛ?». В голосовании приняло участие 24 игрока лиги, победителем опроса стал Чикаго, где выступает «Чикаго Блэкхоукс».
Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг: «К сожалению, мы проводим в Чикаго совсем мало времени. Начиная ещё с финала 2013 года наш единственный за сезон приезд сюда почему-то всегда выпадал на спаренные матчи. Это совсем не оставляет времени, чтобы получить удовольствие от этого прекрасного города. Я вырос в Детройте, и на выходные мы часто приезжали сюда насладиться всем, что здесь есть. Это были такие своеобразные маленькие отпуска, и с тех пор я просто обожаю Чикаго», — цитирует игрока официальный сайт лиги.
- 24 сентября 2019
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