Юрзинов-старший заявил, что КХЛ должна контролировать назначение тренеров

Бывший главный тренер сборной России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал увольнение Крэйга Мактавиша с поста главного тренера «Локомотива».



«У меня такое ощущение, что у лиги совсем нет управы на клубы. Как руководство КХЛ относится к таким назначениям тренеров, как назначение Мактавиша в «Локомотив»? Посмотрите, такая же история была с Магнитогорском. Лига должна регулировать назначения тренеров, с ней нужно согласовывать. У нас столько своих ребят, многие из них сидят без работы.



У нас появилось много хороших отечественных тренеров. Например, Михаил Кравец, который начинал в МХЛ, в СКА, а сейчас успешно работает в «Витязе». Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев – тоже прошёл через молодёжную лигу. Нужна стратегия для того, чтобы давать возможность работать таким специалистам», — цитирует Юрзинова РИА «Новости».

«Локомотив» уже выгнал Мактавиша! Канадский тренер обманывал наш хоккей Называл президента клуба господином и говорил, что знает Россию и КХЛ. Но провальный старт ярославцев не только его вина.