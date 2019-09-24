Юрзинов-старший заявил, что КХЛ должна контролировать назначение тренеров

Бывший главный тренер сборной России Владимир Юрзинов-старший прокомментировал увольнение Крэйга Мактавиша с поста главного тренера «Локомотива».
«У меня такое ощущение, что у лиги совсем нет управы на клубы. Как руководство КХЛ относится к таким назначениям тренеров, как назначение Мактавиша в «Локомотив»? Посмотрите, такая же история была с Магнитогорском. Лига должна регулировать назначения тренеров, с ней нужно согласовывать. У нас столько своих ребят, многие из них сидят без работы.
У нас появилось много хороших отечественных тренеров. Например, Михаил Кравец, который начинал в МХЛ, в СКА, а сейчас успешно работает в «Витязе». Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев – тоже прошёл через молодёжную лигу. Нужна стратегия для того, чтобы давать возможность работать таким специалистам», — цитирует Юрзинова РИА «Новости».
- 24 сентября 2019
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