«Торпедо» — «Динамо» Мн: в воротах хозяев сыграет Тихомиров
Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 24 сентября, начало игры — в 19:00 мск.
«Торпедо»:
Тихомиров (Линдбек);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Хауден — Щехура — Ураков;
Веряев — Ильин — Гончарук, Зборовский.
«Динамо» Минск:
Энрот (Осипков);
Ерёменко — Граньяни, А. Костицын — Паре — Принс;
Евенко — Готовец, Когалев — Шор — Пулккинен;
Дерябин — Дюков, Мартынов — Демков — Степанов;
Знахаренко, Казьянин, Феоктистов — Ковыршин — Китаров.
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