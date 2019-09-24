«Торпедо» — «Динамо» Мн: в воротах хозяев сыграет Тихомиров

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 24 сентября, начало игры — в 19:00 мск.



«Торпедо»:



Тихомиров (Линдбек);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Хауден — Щехура — Ураков;

Веряев — Ильин — Гончарук, Зборовский.



«Динамо» Минск:



Энрот (Осипков);

Ерёменко — Граньяни, А. Костицын — Паре — Принс;

Евенко — Готовец, Когалев — Шор — Пулккинен;

Дерябин — Дюков, Мартынов — Демков — Степанов;

Знахаренко, Казьянин, Феоктистов — Ковыршин — Китаров.