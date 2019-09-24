Североамериканский журналист — об отставке Мактавиша: быстро, но это же КХЛ

Североамериканский журналист Патрик Уильямс прокомментировал увольнение канадского специалиста Крэйга Мактавиша с поста главного тренера ярославского «Локомотива».
«Чёрт, я бы сказал, что это было быстро. Но это же КХЛ», — написал журналист в своём «твиттере».
Под руководством Мактавиша ярославский клуб провёл восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений. Ярославцы занимают предпоследнее место в Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на два очка. В последнем матче «Локомотив» уступил «Йокериту» (1:4), пропустив три шайбы в первом периоде.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев, чья спортивная карьера на протяжении более чем 30 лет связана с ярославским хоккеем.
- 24 сентября 2019
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