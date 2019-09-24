«Филадельфия» отправила Рубцова и Воробьёва в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» сократил список игроков, выступающих в тренировочном лагере команды. Как сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэйв Исаак, американский клуб принял решение отправить в Американскую хоккейную лигу нападающих Германа Рубцова и Михаила Воробьёва, россияне будут выступать за «Лихай-Уэлли».



В прошлом сезоне 21-летний Рубцов сыграл 14 матчей за «Лихай-Уэлли», отметившись шестью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. Это был первый сезон для Германа в АХЛ, до этого он играл в юниорской хоккейной лиге Квебека.



22-летний Воробьёв в прошлом сезоне сыграл за основную команду «Филадельфии» 15 матчей, набрав 2 (1+1) очка.