Oilers Nation — о Мактавише: в НХЛ уволить тренера после 8 игр было бы безумием

Сайт болельщиков «Эдмонтон Ойлерз» Oilers Nation прокомментировал отставку известного канадского специалиста Крэйга Мактавиша с поста главного тренера ярославского «Локомотива».



«Карьера Крэйга Мактавиша в качестве тренера команды КХЛ закончилась. Бывший игрок, тренер и генеральный менеджер и сотрудник фронт-офиса «Ойлерз» был уволен «Локомотивом» всего после восьми матчей сезона. Ещё в мае было объявлено, что Мактавиш возвращается к тренерской деятельности и именно из-за этого он покинул пост вице-президента «Эдмонтона». Но пять поражений в восьми матчах в КХЛ завершили эксперимент «Локомотива» с Мактавишем.



Я не так пристально слежу за КХЛ, но, судя по реакции болельщиков, неудивительно, что команда с хорошим бюджетом, какой является «Локомотив», быстро уволит своего тренера, если тот неэффективен. В НХЛ уволить тренера после 8 матчей было бы неслыханно и безумно, но КХЛ — это совсем другое «животное». Это был первый тренерский «концерт» Мактавиша после того, как он тренировал клуб АХЛ «Чикаго Вулвз» в сезоне-2011/12. «Эдмонтон» уволил его с поста наставника в 2009-м, а в 2012-м вернулся на работу в офис «Ойлерз», прежде чем стать генеральным менеджером. Я не могу представить, что он и на этот раз вернётся в «Эдмонтон», — считает автор сайта Кэм Льюис.