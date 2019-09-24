«Торпедо» — «Динамо» Мн: форвард хозяев Хауден получил «5+20» за толчок на борт
В первом периоде встречи нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо» удаление до конца встречи получил нападающий команды хозяев Куинтон Хауден. Судьи дали форварду штраф «5+20» за толчок соперника на борт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Торпедо»:
Тихомиров (Линдбек);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Хауден — Щехура — Ураков;
Веряев — Ильин — Гончарук, Зборовский.
«Динамо» Минск:
Энрот (Осипков);
Ерёменко — Граньяни, А. Костицын — Паре — Принс;
Евенко — Готовец, Когалев — Шор — Пулккинен;
Дерябин — Дюков, Мартынов — Демков — Степанов;
Знахаренко, Казьянин, Феоктистов — Ковыршин — Китаров.
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