«Торпедо» — «Динамо» Мн: форвард хозяев Хауден получил «5+20» за толчок на борт

В первом периоде встречи нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо» удаление до конца встречи получил нападающий команды хозяев Куинтон Хауден. Судьи дали форварду штраф «5+20» за толчок соперника на борт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Торпедо»:



Тихомиров (Линдбек);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Хауден — Щехура — Ураков;

Веряев — Ильин — Гончарук, Зборовский.



«Динамо» Минск:



Энрот (Осипков);

Ерёменко — Граньяни, А. Костицын — Паре — Принс;

Евенко — Готовец, Когалев — Шор — Пулккинен;

Дерябин — Дюков, Мартынов — Демков — Степанов;

Знахаренко, Казьянин, Феоктистов — Ковыршин — Китаров.

