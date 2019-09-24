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«Торпедо» — «Динамо» Мн: Граньяни забросил шайбу в свои ворота

«Торпедо» — «Динамо» Мн: Граньяни забросил шайбу в свои ворота
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо» заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Михаил Варнаков. Игрок «Торпедо» пытался сделать передачу, но защитник минчан Марк-Андре Граньяни подставил клюшку и отправил шайбу в собственные ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо»:

Тихомиров (Линдбек);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Хауден — Щехура — Ураков;
Веряев — Ильин — Гончарук, Зборовский.

«Динамо» Минск:

Энрот (Осипков);
Ерёменко — Граньяни, А. Костицын — Паре — Принс;
Евенко — Готовец, Когалев — Шор — Пулккинен;
Дерябин — Дюков, Мартынов — Демков — Степанов;
Знахаренко, Казьянин, Феоктистов — Ковыршин — Китаров.

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