«Торонто» не стал предлагать Нойвирту полноценный контракт

Голкипер Михал Нойвирт покинул тренировочный лагерь клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», информирует официальный сайт команды. Клуб решил не предлагать вратарю полноценный контракт после пробного соглашения.



У Нойвирт хронические проблемы со здоровьем. В сезоне-2018/19 Нойвирт, защищавший цвета «Филадельфии Флайерз», отыграл только семь матчей. В позапрошлом сезоне из-за постоянных травм Михал провёл только 22 матча в регулярном чемпионате, однажды получив очередное повреждение в первом матче после выхода из лазарета. Контракт Нойвирта на $ 2,5 млн в год завершился 1 июля, вратарь находится в статусе свободного агента.



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