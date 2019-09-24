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«Торонто» не стал предлагать Нойвирту полноценный контракт

«Торонто» не стал предлагать Нойвирту полноценный контракт
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Михал Нойвирт покинул тренировочный лагерь клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», информирует официальный сайт команды. Клуб решил не предлагать вратарю полноценный контракт после пробного соглашения.

У Нойвирт хронические проблемы со здоровьем. В сезоне-2018/19 Нойвирт, защищавший цвета «Филадельфии Флайерз», отыграл только семь матчей. В позапрошлом сезоне из-за постоянных травм Михал провёл только 22 матча в регулярном чемпионате, однажды получив очередное повреждение в первом матче после выхода из лазарета. Контракт Нойвирта на $ 2,5 млн в год завершился 1 июля, вратарь находится в статусе свободного агента.

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