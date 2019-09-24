12 игроков отправлены клубами НХЛ на драфт отказов

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили имена хоккеистов, которые будут отправлены на драфт отказов. На драфт отказов попали 12 хоккеистов. Напомним, за два предыдущих дня данную процедуру прошли 59 игроков.



«Филадельфия Флайерз»: Николас Оби-Кубел, Кёртис Габриель, Крис Бигра, Энди Андреофф;



«Сент-Луис Блюз»: Натан Уокер;



«Монреаль Канадиенс»: Райли Барбер;



«Анахайм Дакс»: Джастин Клус, Крис Уайдман, Патрик Силофф, Энтони Столарж, Блейк Пиетила.



«Нью-Йорк Рейнджерс»: Филипп Ди Джузеппе.



В течение 24 часов хоккеиста может забрать с драфта отказов любой клуб НХЛ. В противном случае игрок отправится в Американскую хоккейную лигу.



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