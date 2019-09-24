«Торпедо» в овертайме обыграло минское «Динамо»

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Нижегородский коллектив выиграл шесть матчей из семи последних, минчане прервали победную полосу из трёх матчей.



Счёт был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий белорусского клуба Теэму Пулккинен. Через 23 секунды подопечные Дэвида Немировски отыгрались благодаря голу форварда Даниила Ильина. Во втором периоде «Торпедо» обеспечило себе преимущество в две шайбы усилиями Михаила Варнакова и Джордана Шрёдера. Вскоре после перерыва минчане сравняли счёт, голы на свой счёт записали Евгений Ковыршин и Франсис Паре. Встреча перешла в овертайм, где победу «Торпедо» принёс Антон Шенфельд.