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«Торпедо» в овертайме обыграло минское «Динамо»

«Торпедо» в овертайме обыграло минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» на домашней площадке обыграло минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Нижегородский коллектив выиграл шесть матчей из семи последних, минчане прервали победную полосу из трёх матчей.

Счёт был открыт на 15-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий белорусского клуба Теэму Пулккинен. Через 23 секунды подопечные Дэвида Немировски отыгрались благодаря голу форварда Даниила Ильина. Во втором периоде «Торпедо» обеспечило себе преимущество в две шайбы усилиями Михаила Варнакова и Джордана Шрёдера. Вскоре после перерыва минчане сравняли счёт, голы на свой счёт записали Евгений Ковыршин и Франсис Паре. Встреча перешла в овертайм, где победу «Торпедо» принёс Антон Шенфельд.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2019, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пулккинен (Костицын, Принс) – 14:25' (5x4)   1:1 Ильин (Ураков) – 14:48' (5x5)   2:1 Варнаков – 27:28' (5x5)   3:1 Шрёдер (Аляев, Жафяров) – 30:36' (5x5)   3:2 Ковыршин (Граньяни, Дерябин) – 46:53' (4x4)   3:3 Паре (Граньяни, Пулккинен) – 48:04' (5x4)   4:3 Шенфельд (Дженовей, Тихомиров) – 61:06' (3x3)
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