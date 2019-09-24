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«Спартак» проиграл «Салавату». Ключевой вновь стала ошибка вратаря

«Спартак» проиграл «Салавату». Ключевой вновь стала ошибка вратаря
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашней площадке потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:4.

Первый период прошёл без голов. В следующие 20 минут соперники забросили три шайбы. У хозяев авторами точных бросков стали нападающий Робин Ганзл и защитник Евгений Кулик, у «Салавата» отличился форвард Никита Сошников. На 44-й минуте нападающий гостей Линус Умарк восстановил равновесие в счёте. Вскоре команда Николая Цулыгина вышла вперёд благодаря голу Филипа Ларсена. В этом моменте ошибся вратарь «Спартака» Павел Хомченко. Точку поставил гол Владимира Жаркова в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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