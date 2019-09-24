«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд

В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ. Подопечные Михаила Кравеца одержали восьмую победу подряд. Напомним, обе команды являются лидерами своих конференций.



Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, максимально надёжно играли вратари обеих команд Александр Самонов и Якуб Коварж, отразившие за 60 минут игрового времени 43 и 30 бросков соответственно. В овертайме всё решило удаление «Автомобилиста», которое реализовал нападающий Артём Швец-Роговой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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