«Витязь» повторил клубный рекорд по длительности победной серии

В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.



Подопечные Михаила Кравеца одержали восьмую победу подряд. Таким образом, «Витязь» повторил свой клубный рекорд. Ранее команда выиграла восемь матчей кряду в период с 10 января по 5 февраля 2017 года.



Все три периода основного времени матча с «Автомобилистом» прошли без заброшенных шайб, максимально надёжно играли вратари обеих команд — Александр Самонов и Якуб Коварж, отразившие за 60 минут игрового времени 43 и 30 бросков соответственно. В овертайме всё решило удаление «Автомобилиста», которое реализовал нападающий Артём Швец-Роговой.

«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд