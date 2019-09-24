«Витязь» повторил клубный рекорд по длительности победной серии
В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.
Подопечные Михаила Кравеца одержали восьмую победу подряд. Таким образом, «Витязь» повторил свой клубный рекорд. Ранее команда выиграла восемь матчей кряду в период с 10 января по 5 февраля 2017 года.
Все три периода основного времени матча с «Автомобилистом» прошли без заброшенных шайб, максимально надёжно играли вратари обеих команд — Александр Самонов и Якуб Коварж, отразившие за 60 минут игрового времени 43 и 30 бросков соответственно. В овертайме всё решило удаление «Автомобилиста», которое реализовал нападающий Артём Швец-Роговой.
«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд
- 24 сентября 2019
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:20
-
22:14
-
22:11
-
22:07
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:39
-
21:33
-
21:28
-
21:14
-
20:59
-
20:44
-
20:17
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:22
-
19:08
-
18:59
-
18:52
-
18:41
-
18:29
-
18:19
-
17:58
-
17:30
-
17:20
-
16:35
-
16:32
-
16:15
-
15:59
-
15:30
Партнерский контент