Вратарь «Витязя» Самонов отразил 43 броска «Автомобилиста», оформив «сухарь»
В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ. Подопечные Михаила Кравеца одержали восьмую победу подряд, повторив собственный клубный рекорд, установленный в 2017 году. Напомним, обе команды являются лидерами своих конференций.
Сухой матч оформил голкипер «Витязя» Александр Самонов, отразивший 43 броска. Для вратаря это уже второй шат-аут в сезоне-2019/20.
Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб. В овертайме всё решило удаление «Автомобилиста», которое реализовал нападающий Артём Швец-Роговой.
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- 24 сентября 2019
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