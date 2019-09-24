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Вратарь «Витязя» Самонов отразил 43 броска «Автомобилиста», оформив «сухарь»

Вратарь «Витязя» Самонов отразил 43 броска «Автомобилиста», оформив «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ. Подопечные Михаила Кравеца одержали восьмую победу подряд, повторив собственный клубный рекорд, установленный в 2017 году. Напомним, обе команды являются лидерами своих конференций.

Сухой матч оформил голкипер «Витязя» Александр Самонов, отразивший 43 броска. Для вратаря это уже второй шат-аут в сезоне-2019/20.

Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб. В овертайме всё решило удаление «Автомобилиста», которое реализовал нападающий Артём Швец-Роговой.

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