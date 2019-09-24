Цулыгин — о Сошникове: просто так люди в НХЛ не играют. Но он ещё ничего сделал

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:2).
«Для нас это была боевая игра. Здорово, что смогли отыграться со счёта 0:2. Хорошо, что успели во втором периоде забить гол в большинстве. На третий период команда вышла заряженная, проявила характер. Здорово отыграли в нападении. Моменты, которые были у наших ворот – выручил Юха. Все ребята молодцы.
Сошников здорово начал сезон? Просто так люди в НХЛ не играют. Понятно, что были надежды. Но сезон только начался, он ещё ничего не сделал, впереди ещё очень много игр. Только начало чемпионата.
По Кемппайнену ничего говорить не могу, у него сейчас свои тренеры. Пусть они обсуждают его моменты. Что касается Маннинена, то у нас играет команда. Если мы сегодня выиграли, значит, нам всего хватило», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 24 сентября 2019
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