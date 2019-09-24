Знарок: нехорошая ошибка Хомченко, следующий матч сыграет Гудачек

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:4).



«Провели два неплохих периода, при счёте 2:0 были хорошие моменты, которые можно было решать. К сожалению, не случилось. В третьем периоде индивидуальные ошибки… Будем работать.



Карсумс и Даугавиньш выпали из игры? Ну вы у них спросите, почему они выпали.



Не скажу, что сил нам не хватило. Команда физически была готова. Просто индивидуальные ошибки. Делаем проброс ненужный, вот и итог. Нужно играть правильно в такие моменты. Не надо бежать забивать, грамотно играть необходимо.



Хомченко – молодой парень. На нём была большая ответственность, так как оба вратаря сломались. Что мог, он сделал. Ну да, ошибка нехорошая была. Гудачек будет играть следующий матч. Хотели уже сегодня после третьей шайбы выпустить его, чтобы вошёл в игру. Но тренер вратарей сказал: «Не надо»

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Моё здоровье? Спасибо всем за поддержку, кто звонил и писал. Всё в порядке», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.