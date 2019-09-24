Вудкрофт: лидеры минского «Динамо» были не так хороши, как лидеры «Торпедо»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:4 ОТ).
«Хочу поздравить Дэвида Немировски и его команду с победой. Сегодня мы были недостаточно хороши. Наши лидеры были не так хороши, как лидеры «Торпедо». Рады тому, что заработали одно очко. Нужно больше внимания уделять деталям. К сожалению, это не та игра, которую мы должны показывать после хороших домашних побед. Расстроены результатом, нам нужно показывать лучшую игру, чтобы брать очки.
О чём говорили с судьёй после матча? Мы хотели посмотреть ещё раз повтор с голом в овертайме. Решили дополнительно просмотреть момент, чтобы рефери показал нам это видео», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт «Динамо».
«Торпедо» в овертайме обыграло минское «Динамо»
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