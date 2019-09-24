Знарок нюхал нашатырь, Тригубчак завлекала фанатов «Спартака». Лучшие фото матча

24 сентября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Первый период прошёл без голов. В следующие 20 минут соперники забросили три шайбы. У хозяев авторами точных бросков стали нападающий Робин Ганзл и защитник Евгений Кулик, у «Салавата» отличился форвард Никита Сошников. На 44-й минуте нападающий гостей Линус Умарк восстановил равновесие в счёте. Вскоре команда Николая Цулыгина вышла вперёд благодаря голу Филипа Ларсена. В этом моменте ошибся вратарь «Спартака» Павел Хомченко. Точку поставил гол Владимира Жаркова в пустые ворота.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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