Сошников: не пожалел о возвращении в Россию, знал об этом с декабря

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился впечатлениями от игры за команду и рассказал, когда решил вернуться из Северной Америки.



«Не пожалел, что вернулся в Россию, уже с декабря знал об этом и работал. Результативность? Все дело не в площадке, а в роли, там в Северной Америке всегда в четвертых звеньях играл, а здесь на ведущих ролях, наверно этим можно объяснить. С тренером перед переходом разговаривали, он сразу объяснил, и я знал к чему готовиться. Здорово работать с Николаем Цулыгиным, мы на одной волне, он подсказывает, не орет, не нервничает, у нас много эмоциональных ребят, а он умеет с коллективом работать», — приводит слова Сошникова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



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