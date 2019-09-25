Армстронг: Фолк — защитник уровня топ-4, он усилит «Сент-Луис»
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал обмен с «Каролиной Харрикейнз», в результате которого состав «блюзменов» пополнил защитник Джастин Фолк. C хоккеистом сразу подписали новый контракт на $ 45 млн.
«Мы рады, что следующие восемь лет Джастин будет входить в наш костяк. Это защитник уровня топ-4, который в среднем проводит на льду по 23 минуты за матч. Мы уверены, что он заметно усилит нашу команду», — приводит слова Армстронга официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
27-летний Фолк в прошлом сезоне он набрал 35 (11+24) очков при полезности «+9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 8 (1+7) баллами при полезности «+4» в 15 играх.
«Сент-Луис» выменял у «Каролины» Фолка. С игроком подписали контракт на $ 45 млн
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