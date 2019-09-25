Нападающий «Тампы» Волков отметился шайбой в ворота Бобровского

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Волков открыл счёт в выездном матче с «Флорида Пантерз» (2:4, идёт середина второго периода), поразив ворота новобранца «пантер» Сергея Бобровского. Встреча проходит на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Во втором периоде молодой российский форвард также принял участие во второй заброшенной шайбе своей команды, отметившись голевой передачей.

В составе «Флориды» голевыми передачами во второй и четвёртой шайбах в ворота Андрея Василевского отметился Евгений Дадонов.

Ранее Александр Волков забросил шайбу и был признан второй звездой в контрольном матче с «Нэшвилл Предаторз», который закончился победой «Лайтнинг» со счётом 3:1.