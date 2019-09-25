Остон Мэттьюс обвиняется в хулиганстве. Его дело рассмотрят 25 сентября
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс обвиняется в хулиганстве, сообщает Abc15. Инцидент произошёл 26 мая 2019 года в Скоттсдейле, штат Аризона.
Как информирует источник, хоккеист в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.
Городской суд Скоттсдейла рассмотрит дело Мэттьюса в среду, 25 сентября. При этом игроку не нужно появляться на слушании лично.
На данный момент Мэттьюс и его агент не комментируют инцидент.
Мэттьюс в феврале 2019 года подписал пятилетний контракт с «Торонто» на $ 58 млн.
- 25 сентября 2019
-
04:27
-
03:47
-
03:25
-
00:54
-
00:28
-
00:00
- 24 сентября 2019
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:13
-
23:06
-
22:50
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:20
-
22:14
-
22:11
-
22:07
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:39
-
21:33
-
21:28
-
21:14
-
20:59
-
20:44
-
20:17
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:22
-
19:08
-
18:59
Партнерский контент