Остон Мэттьюс обвиняется в хулиганстве. Его дело рассмотрят 25 сентября

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс обвиняется в хулиганстве, сообщает Abc15. Инцидент произошёл 26 мая 2019 года в Скоттсдейле, штат Аризона.

Как информирует источник, хоккеист в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть в машину охранника жилого комплекса. Сотрудница, которая находилась в машине, заявила, что Мэттьюс в компании друзей дёргал ручку двери, чтобы посмотреть, как она отреагирует. Спустя несколько дней девушка подала заявление в полицию.

Городской суд Скоттсдейла рассмотрит дело Мэттьюса в среду, 25 сентября. При этом игроку не нужно появляться на слушании лично.

На данный момент Мэттьюс и его агент не комментируют инцидент.

Мэттьюс в феврале 2019 года подписал пятилетний контракт с «Торонто» на $ 58 млн.