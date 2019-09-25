Голы Волкова и Сергачёва не спасли «Тампу» от разгрома в матче с «Флоридой»

«Флорида Пантерс» на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг» в предсезонном матче НХЛ и одержала крупную победу со счётом 6:3 (1:1, 4:2, 1:0).
Первую шайбу гостей забросил российский нападающий Александр Волков. Также в активе новичка «Тампы» голевая передача во втором периоде.
Третью шайбу в составе «молний» забросил Михаил Сергачёв, отличившись в большинстве и выдержав перед броском гроссмейстерскую паузу.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности "-3" и без результативных действий. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл на льду весь матч, несмотря на то что отразил лишь 18 из 24 бросков.
В составе «Флориды» две голевые передачи в свой актив записал Евгений Дадонов. Голкипер Сергей Бобровский провёл на льду 31 минуту 8 секунд, отразив 12 из 14 бросков.
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