Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь «Айлендерс» снёс Панарина при выходе один на один

Вратарь «Айлендерс» снёс Панарина при выходе один на один
Хоккей / НХЛ 0

Завершился предсезонный матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс». «Рейнджеры» победили со счётом 3:1. Шайбы в ворота «Айлендерс» забросили российские хоккеисты Виталий Кравцов и Артемий Панарин.

Матч изобиловал интересными и красочными моментами. Особенно ярким был выход вратаря «Айлендерс» Томаса Грайсса на нападающего Артемия Панарина. В результате Томас снёс Панарина.

Посмотреть видео можно в «твиттере» MSG Networks.

Голы Волкова и Сергачёва не спасли «Тампу» от проигрыша в матче с «Флоридой»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент