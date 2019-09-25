Вратарь «Айлендерс» снёс Панарина при выходе один на один

Завершился предсезонный матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс». «Рейнджеры» победили со счётом 3:1. Шайбы в ворота «Айлендерс» забросили российские хоккеисты Виталий Кравцов и Артемий Панарин.



Матч изобиловал интересными и красочными моментами. Особенно ярким был выход вратаря «Айлендерс» Томаса Грайсса на нападающего Артемия Панарина. В результате Томас снёс Панарина.

Посмотреть видео можно в «твиттере» MSG Networks.