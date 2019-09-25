Радулов набрал 1 очко в матче «Даллас» — «Сент-Луис»

«Даллас Старз» победил на выезде «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче НХЛ. Матч прошёл на арене «Энтерпрайз Центр» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.



Нападающий «Старз» Александр Радулов отыграл 13.10, совершив голевую передачу. Также он заработал 2 штрафные минуты и одно очко полезности. Денис Гурьянов провёл на льду 11.33 и дважды бросил по воротам.



Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отыграл 6.18 и завершил матч с нулевой полезностью. Клим Костин провёл на площадке 11.34, выполнил 2 силовых приёма и заработал полезность «-1».



Новый сезон в регулярном чемпионате НХЛ стартует в ночь на 3 октября мск. «Сент-Луис», являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, дома примет «Вашингтон Кэпиталз», а «Даллас» начнет сезон домашней игрой с «Бостон Брюинз».

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