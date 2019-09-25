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Н. Коваленко: отец не лезет ко мне со своими советами, как играть в хоккей

Н. Коваленко: отец не лезет ко мне со своими советами, как играть в хоккей
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ярославского «Локомотива» Николай Коваленко рассказал, какие советы даёт ему отец для повышения качества игры в хоккей. Андрей Коваленко ранее выступал за «Колорадо Эвеланш».

«Отец не советует что-то по тактике, а просто подсказывает, как бы сыграл на моём месте. А чтобы он лез: «Ты должен сделать так, поезжай сюда», — такого нет. Папа говорит: «Всегда выполняй установку тренера. В атаке ты должен творить, играть, чтобы учиться и быть матёрым».

Он подсказывает лишь небольшие нюансы, выход из зоны. Например, как можно лучше расположиться на полборта, чтобы тебе было комфортно. Как входить в зону, куда нужно в первую очередь посмотреть в ходе атаки. По таким нюансам даёт советы и помогает, но по тактике всегда говорит, что надо слушаться тренерский штаб», — приводят слова Коваленко «Известия».

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