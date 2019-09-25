Григоренко и Кадейкин выиграли более 70% вбрасываний – это лучшие цифры в КХЛ
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко и форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин единственные игроки (не менее 30 вбрасываний) в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги, кто на данный момент выиграл более 70% единоборств на точках вбрасывания.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
В пятёрку лучших вошли сразу два представителя «Ак Барса» — Патрис Кормье и Джастин Азеведу. Дополняет топ-5 центральный нападающий СКА Ярно Коскиранта.
Михаил Григоренко (ЦСКА) – 71,9 % (23 из 32);
Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – 70,2 % (59 из 84);
Патрис Кормье («Ак Барс») – 67,7 % (63 из 93);
Джастин Азеведу («Ак Барс») – 66,7 % (46 из 69);
Ярно Коскиранта (СКА) – 66,7 % (56 из 84).
Кадейкин: думаете, скажу, что у «Салавата» всё супер? Нет, конечно
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