Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Главный тренер «Рейнджерс» сравнил тройку Панарина с шоу «Гарлем Глобтроттерс»

Главный тренер «Рейнджерс» сравнил тройку Панарина с шоу «Гарлем Глобтроттерс»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал действия первой тройки нападения в предсезонном матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). Первую тройку «Рейнджерс» составляют Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Павел Бучневич.

«Они неплохо пошумели. Когда трёх таких опытных хоккеистов объединяешь вместе, то начинается шоу «Гарлем Глобтроттерс». Это был очень хороший вечер для нашей первой тройки, они забили очень красивый гол. Будем работать, и я надеюсь, что они станут ещё лучше», — сказал Куинн.

Все шайбы в составе «Рейнджерс» забросили российские нападающие. Счёт в игре открыл Виталий Кравцов, для которого эта шайба стала дебютной за «копов». Победную шайбу в матче организовали также россияне — голевая передача в активе Бучневича, а решающий бросок — за Панариным. Позже Артемий поразил пустые ворота.

Гол Панарина и Бучневича — это шедевр! Они начали комбинацию от своих ворот
Фанаты «Рейнджерс» были в восторге. Наши игроки показали им, что такое русская школа хоккея.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент