Главный тренер «Рейнджерс» сравнил тройку Панарина с шоу «Гарлем Глобтроттерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал действия первой тройки нападения в предсезонном матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). Первую тройку «Рейнджерс» составляют Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Павел Бучневич.

«Они неплохо пошумели. Когда трёх таких опытных хоккеистов объединяешь вместе, то начинается шоу «Гарлем Глобтроттерс». Это был очень хороший вечер для нашей первой тройки, они забили очень красивый гол. Будем работать, и я надеюсь, что они станут ещё лучше», — сказал Куинн.

Все шайбы в составе «Рейнджерс» забросили российские нападающие. Счёт в игре открыл Виталий Кравцов, для которого эта шайба стала дебютной за «копов». Победную шайбу в матче организовали также россияне — голевая передача в активе Бучневича, а решающий бросок — за Панариным. Позже Артемий поразил пустые ворота.