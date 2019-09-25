Зибанеджад — об изучении русского языка: его просто нет. Но это работает

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад после победы в предсезонном матче НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) ответил на вопрос об изучении русского языка. Шведский форвард наигрывается в первом звене с двумя российскими крайними форвардами — Артемием Панариным и Павлом Бучневичем.
«Как продвигается мой русский? Увы, его просто нет. Но это работает. Бучи нам всё переводит. С этими двумя парнями очень приятно играть, а что касается разговоров, то во время тренировок мы говорим только какие-то короткие ключевые вещи, которые и так все знают.
Я пытаюсь сыграться с Панариным, но не слишком много думаю об этом. Предпочитаю, чтобы всё случилось само. Артемий — очень умный хоккеист. В его действиях я подметил очень много интересного. Говорить об этом я не буду, но Панарин может принести нам огромную пользу. И в любом случае, это будет весело», — заявил Зибанеджад.
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