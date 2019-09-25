21-летний Михаил Бердин ни разу не пропустил в первом матче на уровне НХЛ

«Виннипег Джетс» проиграл «Калгари Флэймз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Билла Питерса.

Шайбы забросили Шон Монахан и Сэм Беннетт. Голы канадских нападающих «огоньков» разделили 33 секунды.

Шат-аутом у «Калгари» отметился Давид Риттих, отразивший 20 бросков. Первые два периода в воротах «Виннипега» провёл Эрик Комри, а третий — 21-летний Михаил Бердин. Российский голкипер в своём первом матче на уровне НХЛ не пропустил ни одной шайбы после 13 бросков.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отыграл 21 минуту и 49 секунд и выполнил два силовых приёма. Нападающий Андрей Чибисов провёл на льду 14 минут и 33 секунды, однажды бросил по воротам и выполнил четыре силовых приёма.