21-летний Михаил Бердин ни разу не пропустил в первом матче на уровне НХЛ
«Виннипег Джетс» проиграл «Калгари Флэймз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Билла Питерса.
Шайбы забросили Шон Монахан и Сэм Беннетт. Голы канадских нападающих «огоньков» разделили 33 секунды.
Шат-аутом у «Калгари» отметился Давид Риттих, отразивший 20 бросков. Первые два периода в воротах «Виннипега» провёл Эрик Комри, а третий — 21-летний Михаил Бердин. Российский голкипер в своём первом матче на уровне НХЛ не пропустил ни одной шайбы после 13 бросков.
Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отыграл 21 минуту и 49 секунд и выполнил два силовых приёма. Нападающий Андрей Чибисов провёл на льду 14 минут и 33 секунды, однажды бросил по воротам и выполнил четыре силовых приёма.
Бердин: в «Салавате» мне сказали: «Мальчик, ты здесь не нужен»
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