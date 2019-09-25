«С первой, малыш». Форвард «Трактора» поздравил Кравцова с голом

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Ньй-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ. Встреча состоялась в «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Счёт в матче открыл Виталий Кравцов, для которого эта шайба стала дебютной за «рейнджеров». До этого россиянин отличился на турнире новобранцев, дважды поразив ворота «Миннесоты Уайлд».

Форвард «Трактора» Алексей Кручинин поздравил бывшего одноклубника с первым голом за «Нью-Йорк Рейнджерс». «С первой, малыш», — написал Кручинин в «Твиттере».

Победную шайбу в матче организовали россияне — голевая передача в активе Павла Бучневича, а решающий бросок — за Артемием Панариным. Позже Артемий поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

Кравцов: в первом периоде нервничал. Потом играл лучше, хотя и не хорошо