Московское «Динамо» объявило состав на выездные матчи

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило состав на выездные матчи. На выезде динамовцы сыграют с «Сочи» (26 сентября) и со СКА в Санкт-Петербурге (28 сентября), после чего команда вернётся в Москву, где завершит сентябрь домашним матчем с «Йокеритом» (30 сентября).

В состав «Динамо» на выездные матчи вошли 30 хоккеистов.



Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов.



Защитники: Михал Чайковски, Михаил Григорьев, Кирилл Лямин, Андрей Миронов, Юусо Хиетанен, Сергей Бойков, Артём Волков, Егор Зайцев, Дмитрий Огурцов, Андрей Прибыльский.



Нападающие: Максим Афиногенов, Микс Индрашис, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Андре Петерссон, Игорь Полыгалов, Иван Игумнов, Владимир Брюквин, Владислав Ефремов, Александр Петунин, Дмитрий Моисеев, Илья Круглов, Иван Муранов, Вячеслав Кулёмин, Владислав Михайлов, Андрей Алексеев.