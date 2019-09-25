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Российский вратарь «Виннипега» Бердин обыграл форварда «Калгари» и начал атаку

Российский вратарь «Виннипега» Бердин обыграл форварда «Калгари» и начал атаку
Хоккей / НХЛ 0

«Виннипег Джетс» проиграл «Калгари Флэймз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды Билла Питерса.

Первые два периода в воротах «Виннипега» провёл Эрик Комри, а третий — 21-летний Михаил Бердин. Российский голкипер в своём первом матче на уровне НХЛ не пропустил ни одной шайбы после 13 бросков. Помимо уверенной игры на последнем рубеже Бердин отметился и игрой в поле. В одном из эпизодов российский вратарь обыграл форварда соперников и начал атаку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Дэйва Минука.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отыграл 21 минуту и 49 секунд и выполнил два силовых приёма. Нападающий Андрей Чибисов провёл на льду 14 минут и 33 секунды, однажды бросил по воротам и выполнил четыре силовых приёма.

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