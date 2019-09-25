За строительством новой арены «Авангарда» можно следить в прямом эфире

За строительством новой хоккейной арены в Омске теперь можно следить в режиме онлайн. «Авангард» в официальном «твиттере» клуба сообщил о появлении на сайте «Арены-Омск возможности в прямом эфире наблюдать за строительными работами.
«В августе Александр Крылов пообещал, что за строительством новой арены в Омске болельщики смогут следить онлайн. Там можно увидеть ход строительства и, самое главное — смотреть прямой эфир с площадки. Новости будут обновляться!» — говорится в официальном сообщении в «твиттере» клуба.
«Арену Омск» ввели в эксплуатацию в конце августа 2007 года. Летом 2018 года стало известно, что арена в аварийном состоянии, и играть на ней нельзя. 11 сентября стадион был полностью снесён. Новый дворец для «Авангарда» на 12 тыс. зрителей планируют построить к 2022 году.
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