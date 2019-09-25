«Северсталь» сыграет с минским «Динамо» в альтернативной форме
«Северсталь» в официальном «твиттере» клуба объявила, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» проведёт в альтернативной форме. Матч состоится завтра, 26 сентября, начало встречи — в 19:00 мск. Подопечные Андрея Разина впервые в нынешнем сезоне сыграют в альтернативной форме.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Северстали».
К матчу команды подходят в разном настроении. «Северсталь» в последнем домашнем матче разгромила рижское «Динамо» со счётом 6:1. В свою очередь минчане на выезде проиграли «Торпедо» (3:4 ОТ). При этом в турнирной таблице Западной конференции КХЛ «зубры» занимают седьмое место, опережая череповецкий клуб на два очка. «Северсталь» располагается на 10-й позиции.
Хорошков: «Северсталь» не будет собой, если сейчас отступит от своего хоккея
- 25 сентября 2019
-
13:45
-
13:20
-
13:01
-
12:41
-
12:25
-
12:11
-
12:00
-
11:33
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:05
-
09:43
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:06
-
08:06
-
07:42
-
06:52
-
06:01
-
05:43
-
04:44
-
04:27
-
03:47
-
03:25
-
00:54
-
00:28
-
00:00
- 24 сентября 2019
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:13
-
23:06
Партнерский контент