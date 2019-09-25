«Северсталь» сыграет с минским «Динамо» в альтернативной форме

«Северсталь» в официальном «твиттере» клуба объявила, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» проведёт в альтернативной форме. Матч состоится завтра, 26 сентября, начало встречи — в 19:00 мск. Подопечные Андрея Разина впервые в нынешнем сезоне сыграют в альтернативной форме.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Северстали».

К матчу команды подходят в разном настроении. «Северсталь» в последнем домашнем матче разгромила рижское «Динамо» со счётом 6:1. В свою очередь минчане на выезде проиграли «Торпедо» (3:4 ОТ). При этом в турнирной таблице Западной конференции КХЛ «зубры» занимают седьмое место, опережая череповецкий клуб на два очка. «Северсталь» располагается на 10-й позиции.