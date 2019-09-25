И. Григоренко: Цулыгин чувствует уверенность в «Салавате», никакого давления нет

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева», бывший капитан уфимцев Игорь Григоренко поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне КХЛ.
«Смотрю матчи «Салавата Юлаева», хожу на арену, когда есть свободное время. Идёт начало чемпионата, вся борьба ещё впереди, но сейчас игра команды меня радует, всё хорошо. Команда в верхней части таблицы Восточной конференции. Конечно, бывают определённые недочёты в игре, но они были и тогда, когда я играл, это всё исправимо.
Николай Цулыгин – молодой тренер, все растут, и он тоже растёт в профессиональном плане. Команда побеждает, Цулыгин чувствует уверенность в «Салавате», никакого давления на него нет. Он продолжает учиться и развиваться. Радует игра нападающего Никиты Сошникова. Настырный, бьётся, лезет в борьбу. Сыгранность у всех звеньев постепенно наладится, на это нужно время», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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