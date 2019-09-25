Юдин: первое звено «Амура» забросило только одну шайбу. Как тут без вопросов?

Тренер «Амура» Александр Юдин прокомментировал игру хабаровского клуба на старте сезона.

«Если говорить о тренерах, то мы на протяжении всей серии чувствовали поддержку руководства. Начальство видело, что строй командой не потерян, команда жива и управляема. Большая благодарность и руководству, и болельщикам за такое доверие.

Анализ в штабе шёл не после каждого матча, а после каждой смены. Нам постоянно не хватало половины гола и половины паса. Девять поражений — и все в одну шайбу, в одном случае с голом в пустые ворота. В тактическом плане не уступали, многих соперников где-то переигрывали — особенно в последних трёх встречах. Но шёл мандраж — и всё насмарку.

Что касается игроков, то вопросы всегда возникают. Первое звено у нас забросило только одну шайбу, не было реализации большинства. Как тут без вопросов?», — цитирует Юдина Russia-Hockey.