Юдин: первое звено «Амура» забросило только одну шайбу. Как тут без вопросов?

Тренер «Амура» Александр Юдин прокомментировал игру хабаровского клуба на старте сезона.
«Если говорить о тренерах, то мы на протяжении всей серии чувствовали поддержку руководства. Начальство видело, что строй командой не потерян, команда жива и управляема. Большая благодарность и руководству, и болельщикам за такое доверие.
Анализ в штабе шёл не после каждого матча, а после каждой смены. Нам постоянно не хватало половины гола и половины паса. Девять поражений — и все в одну шайбу, в одном случае с голом в пустые ворота. В тактическом плане не уступали, многих соперников где-то переигрывали — особенно в последних трёх встречах. Но шёл мандраж — и всё насмарку.
Что касается игроков, то вопросы всегда возникают. Первое звено у нас забросило только одну шайбу, не было реализации большинства. Как тут без вопросов?», — цитирует Юдина Russia-Hockey.
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