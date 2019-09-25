В каком клубе КХЛ случится следующая отставка тренера?

Вчера, 24 сентября, «Локомотив» объявил об отставке Крэйга Мактавиша с должности главного тренера. Исполняющим обязанности назначен спортивный директор ярославского клуба Александр Ардашев, в последний раз занимавшийся тренерской деятельностью в сезоне-2009/10.

Статистика главных тренеров в регулярном чемпионате КХЛ-2019/20

Отставка Мактавиша стала второй в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее магнитогорский «Металлург» отправил в отставку Йозефа Яндача, которого сменил в должности главного тренера вернувшийся в уральский клуб Илья Воробьёв.

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