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В каком клубе КХЛ случится следующая отставка тренера?

В каком клубе КХЛ случится следующая отставка тренера?
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 24 сентября, «Локомотив» объявил об отставке Крэйга Мактавиша с должности главного тренера. Исполняющим обязанности назначен спортивный директор ярославского клуба Александр Ардашев, в последний раз занимавшийся тренерской деятельностью в сезоне-2009/10.

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Отставка Мактавиша стала второй в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее магнитогорский «Металлург» отправил в отставку Йозефа Яндача, которого сменил в должности главного тренера вернувшийся в уральский клуб Илья Воробьёв.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «В каком клубе КХЛ случится следующая отставка тренера?».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

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