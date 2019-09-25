Арт. Галимов — о номере Морозова: шутки положительного толка, жёсткого стеба нет

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов рассказал, каково ему выступать за казанский клуб под 95-м номером, который раньше носил Алексей Морозов.

«Выступать под номером Алексея Морозова — это ответственность. Но я стараюсь играть в свой хоккей и доказывать, что по праву нахожусь здесь и сейчас. Шутки по поводу номера есть, но только положительного толка, жёсткого стеба нет.

На тот момент я ещё играл в МХЛ, а в КХЛ Максим Лазарев взял 23-й номер, под которым я раньше выступал. Надо было выбрать новый. Красивых больше не осталось, и я выбрал 95-й. И только потом уже вспомнил, что под ним играл Морозов. Начал переживать по этому поводу. Но после того, как узнал, что он не выведен из обращения, успокоился. Провёл под ним хороший сезон и решил оставить.

Разницу между КХЛ и ВХЛ ощутил еще на предсезонке, даже тогда, когда на тренировках выходил против наших канадцев. У нас в «Ак Барсе» все друг друга поддерживают, нет разделения на молодых и ветеранов. Никакой дедовщины», — цитирует Галимова пресс-служба КХЛ.