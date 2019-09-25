Генменеджер «Каролины»: Эдмундсон знает, чего стоит чемпионство

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого состав «ураганов» пополнил защитник Джоэл Эдмундсон. В обратном направлении проследовал защитник Джастин Фолк.

«Джоэл — большой, силовой защитник, который знает, чего стоит чемпионство. Доминик был выбран в первом раунде и имеет реальный шанс стать заметным хоккеистом в НХЛ», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ

27-летний Фолк в прошлом сезоне он набрал 35 (11+24) очков при полезности «+9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 8 (1+7) баллами при полезности «+4» в 15 играх.

26-летний Эдмундсон в минувшем сезоне провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (2+9) очков при полезности «+8». Эдмундсон был выбран «Блюз» во втором раунде драфта-2011.