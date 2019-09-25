Генменеджер «Каролины»: Эдмундсон знает, чего стоит чемпионство

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого состав «ураганов» пополнил защитник Джоэл Эдмундсон. В обратном направлении проследовал защитник Джастин Фолк.
«Джоэл — большой, силовой защитник, который знает, чего стоит чемпионство. Доминик был выбран в первом раунде и имеет реальный шанс стать заметным хоккеистом в НХЛ», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ
27-летний Фолк в прошлом сезоне он набрал 35 (11+24) очков при полезности «+9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 8 (1+7) баллами при полезности «+4» в 15 играх.
26-летний Эдмундсон в минувшем сезоне провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (2+9) очков при полезности «+8». Эдмундсон был выбран «Блюз» во втором раунде драфта-2011.
- 25 сентября 2019
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:01
-
12:41
-
12:25
-
12:11
-
12:00
-
11:33
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:05
-
09:43
-
09:25
-
09:15
-
09:10
-
09:06
-
08:06
-
07:42
-
06:52
-
06:01
-
05:43
-
04:44
-
04:27
-
03:47
-
03:25
-
00:54
-
00:28
-
00:00
- 24 сентября 2019
-
23:36