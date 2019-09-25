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«Калгари» близок к заключению контракта-моста с Ткачуком на $ 7 млн

«Калгари» близок к заключению контракта-моста с Ткачуком на $ 7 млн
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» близок к заключения контракта с американским нападающим Мэттью Ткачуком.

Контракт будет носить краткосрочный характер, так называемый контракт-мост. Средняя зарплата игрока будет колебаться в пределах $ 7 млн. Контракт будет рассчитан на три сезона. Американец остаётся последним ограниченно свободным агентом «Калгари». Отметим, что под потолком зарплат у «Флэймз» на данный момент $ 6,341 млн.

21-летний Ткачук в 80 матчах минувшей регулярки НХЛ набрал 77 (34+43) очка, а в 5 играх плей-офф отметился 3 (2+1) баллами. Мэттью выступает за «Калгари» с 2016 года. Он был выбран на драфте НХЛ-2016 в первом раунде под общим шестым номером.

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